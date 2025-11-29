Osmaniye'de Tarım İşçileriyle Dolu Minibüs Durduruldu
Osmaniye'de jandarma, 15 kişilik minibüste 30 tarım işçisi taşıyan sürücüye idari işlem uyguladı ve aracı trafikten menetti. Denetimlerde tarım işçilerinin güvenliği ön planda tutuldu.
OSMANİYE'de, jandarma ekipleri tarafından durdurulan 15 kişilik minibüsten 30 tarım işçisi çıktı. Sürücüye idari işlem uygulandı, araç trafikten menedildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, özellikle tarım işçilerinin taşındığı araçlarda artan risklere dikkat çekmek amacıyla, il genelinde geniş kapsamlı trafik denetimi yaptı. Denetimde durdurulan 15 kişilik minibüste, 30 tarım işçisi olduğu belirlendi. Kapasitesinin 2 katı yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne gerekli idari işlemler uygulandı, araç ise trafikten menedildi. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilip, alternatif araçlarla taşınmaları sağlandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel