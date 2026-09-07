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Osmaniye'de tarihi müze yakınında orman yangını

Osmaniye'de tarihi müze yakınında orman yangını
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü sınırlarında yer alan Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü arazözü, su tankeri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede, yangının tarihi Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi ile çevre yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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