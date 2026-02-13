Haberler

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen operasyon sonucu 3 kişi tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Operasyonda Davut Yıldızı bulunan mührün yanı sıra 12. yüzyıla ait yazıtlar ele geçirildi.

Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki malzemelerin satılmak üzere Malatya'dan Osmaniye'ye getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, içerisinde Davut Yıldızı bulunan Süleyman mührü ile 12. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, rulo şeklinde, üzerinde Tevrat'tan bölümlerin yer aldığı yaklaşık 4 metre uzunluğunda yazıt ele geçirildi.

Ekipler, İ.L. (52), H.P. (31) ve E.D'yi (66) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük

Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı