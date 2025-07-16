Osmaniye'de Su Kuyusuna Düşen Kedi Kurtarıldı
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde bir kedi, su kuyusuna düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, kediyi kurtarmak için oksijen tüpü ile kuyuya inen ekipler başardığı kurtarma operasyonu sonucunda kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde su kuyusuna düşen Kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çulhalı köyünde 18 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Oksijen tüpü takıp kuyuya inen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi, kurtarıldıktan sonra koşarak uzaklaştı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel