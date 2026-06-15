Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağıyı itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'nin Rızaiye Mahallesi'nde su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekibinin üç ayak sistemiyle gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık kontrolünün ardından buzağı sahibine teslim edildi.
Osmaniye'de su kuyusuna düşen buzağı itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Rızaiye Mahallesi'ndeki kuyuya buzağı düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, kuyuya kurdukları üç ayak sistemiyle hayvanı çıkardı.
Buzağı, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner