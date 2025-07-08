Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.

OSMANİYE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 19548 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabanca ile yaralandı. Silah sesleriyle korku yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan 2 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Silahların ateşlenme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek

Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.