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Osmaniye'de akraba kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

Osmaniye'de akraba kavgası: 2'si ağır 4 yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki akraba arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken, S.T. ve oğlu İ.T. darbedildi. Olayda 4 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.T. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların çocukları ve akrabalarının da karıştığı kavgada tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken; S.T. ile oğlu İ.T. de darbedildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T. ile oğlu M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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