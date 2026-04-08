Osmaniye'de selde hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle selde sürüklenen bir araçta hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, bulundukları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sudan çıkartılan araçta hayatını kaybedenlerin Hüseyin Kul ile Fatih Anbarcıoğlu (69) olduğu tespit edildi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerin taşkından etkilenen alanlarda su tahliye işlemleri ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı

Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Türkiye'nin gururu! İşte Tayfun Blok-4’ün görüntüleri

Türkiye için gurur görüntüleri
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim