Osmaniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Koçlu köyünde N.Z. idaresindeki 49 AY 339 plakalı kamyonette yangın çıktı.
Bu sırada bölgeden geçen A.M'nin kullandığı 19 DH 874 plakalı otomobil, kamyonetten yola dökülen yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaralıyı hastaneye kaldıran ekipler, kamyonetteki yangını söndürdü.
Kaynak: AA