Osmaniye'de sanayi sitesinde park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de sanayi sitesinde park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA