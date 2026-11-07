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Osmaniye'de sanayi sitesinde park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldi

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Osmaniye'de sanayi sitesinde park halindeki kamyon yangında kullanılamaz hale geldi
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Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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