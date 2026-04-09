Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.