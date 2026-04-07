Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı, bazı araçlar akıntıya kapıldı. Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı.

Taşkın nedeniyle bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
