Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı tarım arazilerini su altında bıraktı ve kent merkezindeki sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. Trafikte aksamalara yol açan yağış sonrası belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta, merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Mahallelerde biriken suyun tahliyesi için belediye ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel