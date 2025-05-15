Osmaniye'de Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Osmaniye'de Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Derelerdeki taşkınlar sonucu birçok araç sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı ve elektrik kesintileri yaşandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçedeki 3 derede yaşanan taşkınlar nedeniyle araçlar sürüklendi, bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı, birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

İlçede etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarınöhsek dereleri ve Savun çayında taşkınlar meydana geldi. Yaşanan selde 6 araç, suda sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan ve sele kapılan 14 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçedeki birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Belediye ekiplerinin selin yaşandığı yerlerdeki çalışması devam ediyor.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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