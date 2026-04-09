Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde su birikintilerine ve yol kapamalara neden oldu. Ekipler, su tahliye çalışmaları ve temizlik işlemleriyle durumu kontrol altına aldı.

OSMANİYE'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede kent genelinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Osmaniye merkez ile Toprakkale ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgelerde su birikintileri oluştu. Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde biriken su nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alt geçitte su tahliye çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından biriken su boşaltılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınlarına karşı Osmaniye Belediyesi'ne bağlı itfaiye, zabıta, temizlik ve su kanalizasyon ekipleri kent genelinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle selin getirdiği çakıl ve kum birikintileri iş makineleriyle temizlenerek yollar yeniden trafiğe açıldı.

Yapılan incelemelerde, bazı bölgelerde yağmur suyu mazgallarının gelişi güzel atılan çöpler nedeniyle tıkandığı belirlendi. Ekipler tarafından tıkanan mazgallar açılarak su tahliyesi sağlandı. Yetkililer, benzer olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşlara çevre temizliği konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
