Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü

Osmaniye'de aniden bastıran sağanak yağmur, yolları göle döndürdü ve bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Kent merkezinde ve Toprakkale ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Caddede ilerleyen bir motosiklet, çamura saplandı. Sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım edip, motosikletini çamurdan çıkardı. Yaşanan anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanağın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
