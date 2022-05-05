Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı - Haberler

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Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Osmaniye'de sağanak sonrası heyelan; istinat duvarı yıkıldı

OSMANİYE'de, aniden etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de, aniden etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle evin istinat duvarı yıkıldı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili olurken, Serinova köyünde heyelan sonucu evin istinat duvarı yıkıldı. Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyünde de heyelan nedeniyle yamaçtan yola taş ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine heyelan bölgelerine AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Bahçe ilçesinde yapılan incelemelerin ardından kısmen ulaşıma kapanan noktalarda yol açma çalışmaları başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Serinova, Bahçe, Güncel, Haberler

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