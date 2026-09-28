Osmaniye'de sağanak, Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ni ulaşıma kapattı

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Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle su dolan Devlet Bahçeli Alt Geçidi trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde sabah başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle su dolan Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA