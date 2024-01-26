Osmaniye'de PKK/YPG/PYD üyesi yakalandı
Osmaniye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.I., gözaltına alındı.
OSMANİYE'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.I., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.I.'nın Fakıuşağı Mahallesi'nde kaldığını tespit etti. Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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