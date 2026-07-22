Haberler

Bahçe'de 2 hektarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde özel ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü; soğutma çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, özel ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 11.35 sıralarında ilçeye bağlı Gökmustafalı köyü yakınlarında orman kenarında bulunan özel ağaçlandırma sahasında çıktı. İlk belirlemelere göre örtü temizliği sırasında çıktığı değerlendirilen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Bahçe Orman İşletme Şefliği, itfaiye ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 hizmet vasıtası, 1 yangın söndürme helikopteri, 2 itfaiye aracı, 25 orman personeli, 20 jandarma personeli ve 8 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak