Otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukurköprü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan İsmet Evin, Tevfik Pehlivan, Timur Can Akkız ve Miran Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmet Evin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
