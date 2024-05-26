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Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilde bulunan Mehmet Işıklar olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan Serkan Kaya ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ise Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye-Kadirli kara yolunun Vayvaylı köyü yakınında, Furkan G. idaresindeki 80 ADR 134 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 4183 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 31 U 4183 plakalı otomobildeki Mehmet Işıklar olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Serkan Kaya ile diğer aracın sürücüsü Furkan G. ve eşi Kevser G. yaralandı.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serkan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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