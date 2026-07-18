Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BCM 296 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner