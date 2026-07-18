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Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Osmaniye'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Osmaniye'de TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BCM 296 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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