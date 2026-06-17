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Osmaniye'de durakta yolcu alan halk otobüsünün üzerine ağacın devrilmesi kamerada

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Osmaniye'de durakta yolcu alan özel halk otobüsünün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu. Devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de durakta yolcu alan özel halk otobüsünün üzerine ağacın devrilmesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 HO 1181 plakalı özel halk otobüsü, yolcu almak için Palalı Süleyman Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki durağa geldi. Durağın yanında bulunan ağaç kökünden sökülerek yolcu alan otobüsün üzerine devrildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Ağacın devrilme anı KGYS kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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