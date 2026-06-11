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Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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Osmaniye Valiliği, yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim 2026'ya kadar yasakladı. Ateş yakma, sigara izmariti atma gibi eylemler de yasak kapsamında.

Osmaniye Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Osmaniye genelinde, belirlenen milli park, tabiat parkı ve mesire alanları dışındaki ormanlık sahalara girişlerin yetkili makamlarca izin verilenler haricinde 31 Ekim 2026 tarihine kadar yasaklandığı belirtildi.

Kent genelindeki ormanları korumak ve yangın riskini en aza indirmek amacıyla belirli kurallar belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ormanda ateş yakmak, sigara izmariti atmak yasaktır. Anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği için ateş yakılması yasaktır. Biçerdöverlerde en az 2 adet 12 kilogramlık yangın tüpü bulundurulması zorunludur. Hububat hasadında en az 10 metre genişliğinde yangın şeridi oluşturulacaktır. Enerji nakil hatları ve trafoların bakımları eksiksiz yapılacaktır. ?Kurallara hassasiyetle uyulması hayati önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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