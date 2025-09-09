Osmaniye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Alibeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle kısa sürede büyüdü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel