Haberler

Osmaniye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele

Osmaniye'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Alibeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle kısa sürede büyüdü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopteri ile yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Ali Koç'tan Tedesco için büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.