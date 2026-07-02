Osmaniye'de orman yangını tatbikatı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce Nohut köyünde gerçekleştirilen tatbikat, ekiplerin arazözlerle geçiş yapmasıyla başladı.
Tatbikatta ekipler senaryo gereği çıkan bir yangına müdahale etti.
Yangına ilk müdahale yarışmasının da gerçekleştirildiği tatbikatta, ekipler oluşturulan parkurda performanslarını sergiledi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner