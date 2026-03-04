Haberler

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gafarlı köyü yakınlarında başlayan yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gafarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
