Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kadirli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 4 dekarlık orman alanı zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yenigün köyü Üçarmut mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracı yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk tespitlere göre 4 dekarlık orman alanı zarar gördü.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel