Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Fenk Yaylası'nda çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 7 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Fenk Yaylası'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda itfaiye aracı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre yangında 7 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.