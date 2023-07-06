Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de orman yangını: Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına aldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Dünde aynı ilçede iki farklı noktada orman yangını çıkmış havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü.

Yangın, İlçeye bağlı Çamiçi Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinleri çıkan dumanları görünce durumu Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. 5 arazöz, iş makinesi ve helikopterle yangına müdahale başlatıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının büyümeden bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öteyandan dünde aynı ilçede iki farklı noktada çıkan orman yangını orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürülmüştü. İki yangında ise yaklaşık 11 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.