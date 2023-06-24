Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir dönüm ormanlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Osmaniye'de orman yangını, ekipler havadan ve karadan müdahale etti

OSMANİYE - Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir dönüm ormanlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, orman yangını Düziçi Akcakoyunlu Köyü kanlı geçit mevkiinde çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine arazözlerle gelen ekipler, yangına müdahale etti. Helikopterin de havadan destek vermesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin mücadelesi ile söndürülen yangında bir dönüm kızıl çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.