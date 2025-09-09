Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipiler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye),