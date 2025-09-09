Haberler

Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına, bölgeye sevk edilen helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipiler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Ali Koç'tan Tedesco için büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.