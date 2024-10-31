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Osmaniye'de Orman Yangını: Amanos Dağları'nda Çalışmalar Başladı

Osmaniye'de Orman Yangını: Amanos Dağları'nda Çalışmalar Başladı
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Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz ve 70 personel sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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