Osmaniye'de bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Osmaniye'nin Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verileceği açıklandı.

Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
