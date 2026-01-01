Osmaniye'de bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.