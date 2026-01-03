Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hilal Aslı Sofuoğlu'nun yaşadığı müstakil evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Koçlu köyünde Hilal Aslı Sofuoğlu'nun (75) yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Sofuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Sofuoğlu'nun cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
