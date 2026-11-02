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Osmaniye'de motosiklet refüje devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı

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Osmaniye'de refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de refüje çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Ali Candan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, arkasındaki kişinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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