Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

Osmaniye'de bir kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu, 48 yaşında hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Çomu, (48) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Sağa dönüş yapan şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Ahmet Çomu yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çomu'nun öldüğü belirlendi. Çoku'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
