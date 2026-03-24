Osmaniye'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Osmaniye'de seyir halindeki bir kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda seyir halinde olan Ahmet Çomu idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çomu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner