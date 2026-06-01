Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Ramazan Özden idaresindeki 01 Y 1174 plakalı motosiklet, Kadirli-Sumbas kara yolu Yusuf İzzettin köyü yakınlarında B.K. idaresindeki 01 YJ 600 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Özden, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Menderes Özat