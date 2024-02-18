Osmaniye'de MHP Seçmen İletişim Merkezi Açıldı
Osmaniye'de MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde İstiklal Marşı okundu ve mehteran takımı gösteri yaptı. Cumhur İttifakı'nın Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Açılışa, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililer katıldı.
Osmaniye'de MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
İstiklal Mahallesi'ndeki merkezin açılışında, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, mehteran takımı gösteri yaptı.
Burada konuşan Cumhur İttifakı'nın Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet, yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Açılışa, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililer katıldı.