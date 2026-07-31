Osmaniye'de kuş yemine yönelik 'dal darı' hasadı başladı; kilosu tarlada 4 dolara ihraç edildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde girişimcilerin kuş yemine yönelik ilk kez deneme amaçlı ektiği 'dal darı' hasadı başladı. Ürünler, tarladan kilosu 4 dolara ihraç edildi.

İlçede girişimci çiftçiler Şaban ve Yasin Kayışoğlu tarafından ilk kez deneme amaçlı Hardallı köyünde 100 dekar alana kuş yemi olarak kullanılan 'dal darı' ekimi yapıldı. Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak katma değeri yüksek ürün yetiştiren çiftçiler hasat yaptı. Toplam 300 kilo rekolte elde eden girişimciler, ürününün kilosunu 4 dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç etti. Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

'DİĞER ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLMASINI BEKLİYORUZ'

Yenilikçi üretim alanına dair açıklamalarda bulunan Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, alternatif ürünlerin bölge tarımı için taşıdığı kritik öneme değindi. Özeser, "Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor. Girişimci çiftçilerimiz Şaban Kayışoğlu ve Yasin Kayışoğlu'na üretimlerinin bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı