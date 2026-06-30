Osmaniye'de koruyucu aileler şenlikte buluştu

Osmaniye'de "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında kentteki koruyucu aileler için şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce özel bir at çiftliğinde düzenlenen şenliğe katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, millet olarak medeniyet tasavvurlarında devletin kimsesizlerin, darda kalanların sığınağı, yolda kalanın yoldaşı olduğunu söyledi.

Vali Serdengeçti, Türk devletinin ulu çınar misali her bir evladını sinesine bastığını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimiz onları kimsesizliğin ayazından koruyarak hiçbir dünyevi ve fiziki eksiğe mahal vermeden tüm ihtiyaçlarını karşılar. Ancak sunulan imkanlar ne kadar kusursuz olursa olsun, bir çocuğun ruhundaki inceliğe dokunacak, ona aidiyet hissini tattıracak yegane tılsım, sıcak bir yuvanın tüten ocağı, bir annenin huzur veren ninnisi, bir babanın sığınılacak liman misali şefkatli tebessümüdür."

Konuşmaların ardından, geleneksel atlı sporları ekibi gösteri sundu.

Verilen yemeğin ardından koruyucu aileler ve çocuklar, düzenlenen etkinliklerle eğlendi.