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Osmaniye'de köprüdeki bariyere çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köprüdeki demir bariyere çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köprüdeki demir bariyere çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tufan G, 80 KF 265 plakalı ofomobiliyle Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki köprüden geçtiği sırada kontrolünü kaybederek demir bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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