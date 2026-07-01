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2 yıl önce kaybolan Gülhan'a ait olduğu düşünülen görüntüler ortaya çıktı; aranıyor

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024'te yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın sulama kanalına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla durdurulan arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın (23) sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolduktan bir süre sonra sonlandırılan arama çalışmaları, görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden başlatıldı.

İlçede 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın bulunması için polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Çevredeki sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda geniş çaplı inceleme yapılmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.

Kızlarını aramaya devam eden aile, Karabacak'ın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğunu düşündükleri güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bölgede güvercin yetiştiren kişinin kulübesindeki kameraya yansıyan görüntülerdeki kişinin Karabacak olduğunu düşünen aile, savcılığa başvurup arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Başvuru üzerine, bölgede havadan dronla, kanalda dalgıç polislerle yeniden çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da kayıp yetişkinler sayfasında Gülhan Karabacak'ın fotoğrafına yer vererek, "31 Temmuz 2024 tarihinde Osmaniye ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur" paylaşımı yaptı.

'KEMİĞİ BİLE BULUNSA EN AZINDAN MEZAR TAŞI OLUR'

Gülhan Karabacak'ın annesi Elif Karabacak, "Kızım kaybolduğu gün babasıyla yolda karşılaşıyor. Babası 'Eve dön' diyor, kızım ise 'Baba kafamı dağıtayım, geliyorum' diye cevap veriyor. Aynı yoldan devam ederek kanal yoluna gidiyor. Güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerasına yansıyor. Ben kızımın o gün kanala düştüğünü düşünüyorum. Görüntüde o bölgeye giriyor, bir daha da çıkmıyor. İnşallah kızımla ilgili bir bulguya ulaşılır. Bir saç teli ya da bir kemiği bile bulunsa, en azından bir mezar taşı olur. Devletin tüm teknik imkanlarının kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

KAYBOLMADAN ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Kızının hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen Karabacak, "O gün nişanlısından ayrılmıştı ve morali çok bozuktu. Yaşamayı seven, hayata bağlı bir çocuktu. Tek isteğim kızımın akıbetinin ortaya çıkması" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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