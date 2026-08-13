Muhtar kayalıktan düştü, hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşen Akdam köyü muhtarı İsmail Tulukcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşmesi sonucu yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı İsmail Tulukcu, Kadirli'nin Kösepınarı köyündeki kayalıkta dengesini kaybetmesi nedeniyle düştü.
Tulukcu'nun yanındaki kişinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden yaralı çıkarılan muhtar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA