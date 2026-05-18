Osmaniye'de kavga ettiği genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan kavgada Batuhan Coşkun bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlı S.A. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Dere Mahallesi'nde Batuhan Coşkun'un (25) hayatını kaybettiği kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Coşkun'un cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
