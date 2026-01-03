Haberler

Osmaniye'de yolu kapanan köydeki 2 hasta UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyünde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, zorlu şartlara rağmen saatler süren çalışma ile köye ulaştı ve hastaları hastaneye sevk etti.

Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyünde 2 kişinin rahatsızlandığı bilgisi üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

Arazi aracıyla karla kaplı yolda güçlükle ilerleyen UMKE ekipleri, saatler süren çaba sonucu köye ulaştı.

İlk tedavileri köyde yapılan hastalar, daha sonra ekip aracına alınarak Bahçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
