Haberler

Osmaniye'de Kamyonet Kundaklayan İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Kamyonet Kundaklayan İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de bir kamyoneti kundaklayan iki şüpheli, polisin 165 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrasında tespit edilerek tutuklandı. Şüpheliler A.A.K. ve E.C., akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini kullanarak kaçtıkları belirlendi.

OSMANİYE'de bir kamyoneti kundaklayan 2 şüphelinin kimliği, polisin 165 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesiyle tespit edildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kundaklama şüphelisi A.A.K. ve E.C, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da merkeze bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. 165 saatlik görüntü incelemesi yapan polis, kundaklama şüphelilerinin A.A.K. ve E.C. olduğunu saptadı. Görüntüleri inceleyen polis, iki şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle hazırladıkları molotofkokteylini park halindeki kamyonete atarak kaçtıklarını belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti

Tansiyon yükseldi! Rus dronları hava sahasını ihlal etti
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.