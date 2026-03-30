Osmaniye'de kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'deki bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, fabrikada bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Dr. İhsan Göknal Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner